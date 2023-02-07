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Haberler Galeri Bahar Candan’ın skandal paylaşımı infial yarattı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın!

Bahar Candan’ın skandal paylaşımı infial yarattı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın!

Türkiye'nin güneydoğu bölgesi 7.7 ve 7.6'lık iki depremle yıkıldı. Yaşanan felaket sonrası 10 ilde kurtarma çalışmaları sürerken yardım kampanyaları için tüm ülke seferber oldu. Tüm Türkiye tek yürek olurken Bahar Candan'dan gelen paylaşım herkesi çıldırttı. Candan'ın depremle ilgili yaptığı hadsiz paylaşım, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İrem Derici, Ece Seçkin, Petek Dinçöz, Gülben Ergen, Yeşim Salkım gibi birçok ünlü isim de Candan'a tepki gösterdi. İşte o paylaşım ve gelen tepkiler...

Giriş Tarihi: 07.02.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 09:56
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Bahar Candan’ın skandal paylaşımı infial yarattı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın!

Gece yarısı 04:17'de Kahramanmaraş/Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki şiddetli depremin ardından Gaziantep Nurdağı'nda 6.6 şiddetinde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

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Bahar Candan’ın skandal paylaşımı infial yarattı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın!

Birçok artçı sarsıntının yaşandığı bölgede 10 il depremden etkilendi. Yerel saatle 13:24'te bu kez Kahramanmaraş/Elbistan merkez üssü 7.5 şiddetinde olmak üzere bağımsız bir deprem daha yaşandı.

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Bahar Candan’ın skandal paylaşımı infial yarattı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın!

DESTEK YAĞDI

Depremin ardından Türk Kızılay ve AFAD'dan birçok ekip deprem bölgesine gönderildi. Deprem bölgesine başlatılan yardım kampanyasına Türkiye'nin her yerinden destek yağdı.

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Bahar Candan’ın skandal paylaşımı infial yarattı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın!

SKANDAL PAYLAŞIM!

Tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken Bahar Candan'dan skandal bir paylaşım geldi. Candan'ın deprem ile ilgili yaptığı hadsiz paylaşım, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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Bahar Candan’ın skandal paylaşımı infial yarattı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın!

Candan, kucağında oyuncak ayıyla verdiği fotoğrafı "Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz. Size yardım etmek için elimizde geleni yapacağız" notuyla yayınladı.