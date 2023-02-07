Bahar Candan’ın skandal paylaşımı infial yarattı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bu leş için gerekeni yapın!

Türkiye'nin güneydoğu bölgesi 7.7 ve 7.6'lık iki depremle yıkıldı. Yaşanan felaket sonrası 10 ilde kurtarma çalışmaları sürerken yardım kampanyaları için tüm ülke seferber oldu. Tüm Türkiye tek yürek olurken Bahar Candan'dan gelen paylaşım herkesi çıldırttı. Candan'ın depremle ilgili yaptığı hadsiz paylaşım, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İrem Derici, Ece Seçkin, Petek Dinçöz, Gülben Ergen, Yeşim Salkım gibi birçok ünlü isim de Candan'a tepki gösterdi. İşte o paylaşım ve gelen tepkiler...