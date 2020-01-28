28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Bağışlayacağı miktarı açıkladı! İşte Nusret’in bir günlük cirosu

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından afet bölgesine yardım göndermek için tüm Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler de depremzedelerin yardımına koşmak için kollarını sıvadı. Nusret Gökçe de Türkiye'de bulunan restoranlarının bir günlük cirosunu bağışlayacağını duyurmuştu. Gökçe sosyal medya hesabından yapacağı bağış miktarını açıkladı. İşte Nusret Gökçe'nin bir günlük cirosu...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 15:56
  • 1
  • 8
Bağışlayacağı miktarı açıkladı! İşte Nusret’in bir günlük cirosu

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından afet bölgesine yardım yağdı.

  • 2
  • 8
Bağışlayacağı miktarı açıkladı! İşte Nusret’in bir günlük cirosu

Sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için kolları sıvadı.

  • 3
  • 8
Bağışlayacağı miktarı açıkladı! İşte Nusret’in bir günlük cirosu

Acun Ilıcalı TV kanalında düzenlediği kampanya ile 73 milyon lira bağış topladı.

  • 4
  • 8
Bağışlayacağı miktarı açıkladı! İşte Nusret’in bir günlük cirosu

Ünlü etçi Nusret ise Türkiye'de bulunan mekanlarının bir günlük cirosunu bağışladı.

  • 5
  • 8
Bağışlayacağı miktarı açıkladı! İşte Nusret’in bir günlük cirosu

Nusret bugün sosyal medya hesabından yapacağı bağışın miktarını açıkladı.