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Bağışlayacağı miktarı açıkladı! İşte Nusret’in bir günlük cirosu
Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından afet bölgesine yardım göndermek için tüm Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler de depremzedelerin yardımına koşmak için kollarını sıvadı. Nusret Gökçe de Türkiye'de bulunan restoranlarının bir günlük cirosunu bağışlayacağını duyurmuştu. Gökçe sosyal medya hesabından yapacağı bağış miktarını açıkladı. İşte Nusret Gökçe'nin bir günlük cirosu...
Giriş Tarihi: 28.01.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 15:56
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