Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!

Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle yeniden gündem gelen Aslı Enver'in çocukluğundan beri peşini bırakmayan bir hastalığı olduğunu biliyor muydunuz? Aslı Enver'in mücadele etmeyi başardığı ve Türkiye'nin yıldızı olmasını engelleyemediği o hastalık aynı zamanda Albert Einstein, Tom Cruise, Leonardo da Vinci gibi ünlülerde de olan bir rahatsızlıktır. İşte Aslı Enver ve ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...