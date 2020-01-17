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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Enver hakkındaki ilginç gerçek!
Yeni başlayan Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? Dizinin takipçileri Aslı Enver kimdir sorusuna yanıt arıyor. Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde ekranlarda olan Enver, şimdi de Babil dizisinde başrolde olacak. Sık sık özel hayatıyla da gündeme gelen genç oyuncunun nereli olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte, Babil'in Ayşe'si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 17.01.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 19:46
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