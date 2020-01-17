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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Enver hakkındaki ilginç gerçek!

Yeni başlayan Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? Dizinin takipçileri Aslı Enver kimdir sorusuna yanıt arıyor. Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde ekranlarda olan Enver, şimdi de Babil dizisinde başrolde olacak. Sık sık özel hayatıyla da gündeme gelen genç oyuncunun nereli olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte, Babil'in Ayşe'si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 17.01.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 19:46
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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Enver hakkındaki ilginç gerçek!

Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? Star TV'nin yeni yayınlanan dizisi Babil'de "Ayşe" karakterini canlandıran Aslı Enver kimdir sorusu dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık kendisine yer bulan Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver'in canlandırdığı Ayşe, Süleyman'ın şirketinde çalışmaktadır ve İrfan ile bu vesileyle tanışır. Ancak Ayşe, görünenin ötesinde bir gündemi olan, fedakâr, güçlü bir kadındır. Ayşe'nin ortaya çıkartması gereken bir sır vardır. Hayat, Ayşe'yi bu sırrın peşinde giderken İrfan'la bazen karşı karşıya bazen yan yana getirecektir. Aslı Enver'in memleketi de öğrenenleri şaşırtıyor. İşte, Aslı Enver hakkında merak edilenler...

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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Enver hakkındaki ilginç gerçek!

İŞTE ÜNLÜLERİN MEMLEKETLERİ

Furkan Palalı - Konya

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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Enver hakkındaki ilginç gerçek!

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Enver hakkındaki ilginç gerçek!

Engin Akyürek - Ankara

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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Enver hakkındaki ilginç gerçek!

Kaan Urgancıoğlu - İzmir