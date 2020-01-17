Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Enver hakkındaki ilginç gerçek!

Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? Star TV'nin yeni yayınlanan dizisi Babil'de "Ayşe" karakterini canlandıran Aslı Enver kimdir sorusu dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık kendisine yer bulan Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver'in canlandırdığı Ayşe, Süleyman'ın şirketinde çalışmaktadır ve İrfan ile bu vesileyle tanışır. Ancak Ayşe, görünenin ötesinde bir gündemi olan, fedakâr, güçlü bir kadındır. Ayşe'nin ortaya çıkartması gereken bir sır vardır. Hayat, Ayşe'yi bu sırrın peşinde giderken İrfan'la bazen karşı karşıya bazen yan yana getirecektir. Aslı Enver'in memleketi de öğrenenleri şaşırtıyor. İşte, Aslı Enver hakkında merak edilenler...