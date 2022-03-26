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Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever: En büyük motivasyonum...

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, geçtiğimiz aylarda bebek beklediği müjdesini vermişti. İkiz bebek annesi olmaya hazırlanan ünlü isim babasının ölümüyle yıkıldı. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını yayınlayarak, duygularını paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 10:23
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Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever: En büyük motivasyonum...

"Çok uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Çok heyecanlıyız" ifadelerini kullanan Seray Sever, hayatının en güzel günlerini yaşarken babası Tamer Sever'in acı haberiyle sarsıldı. Oyuncunun Bodrum'da yaşayan babası Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever: En büyük motivasyonum...

Zor günler geçiren Seray Sever, babasının ardından bugün sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu. Karnı burnunda pozlarını Instagram hesabında yayınlayan Sever, duygularını paylaştı.

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Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever: En büyük motivasyonum...

Ünlü isim, gönderisinde; "Zaman hızla akıp geçiyor... Yaşadığımız boyut tam bir dualite; doğum, ölüm, sevinç, üzüntü, kahkaha, ağlama, saymakla bitmez. İnsanoğlu bu iniş çıkışlarla, hem hiç ölmeyecekmiş gibi doyasıya yaşamak hem de yarın ölecekmiş gibi farkındalık geliştirmek durumunda. Her aldığımız nefes şükür sebebi. Her an çok kıymetli, özellikle sevdiklerimizle paylaştığımız. Çok şanslıyım böyle bir babanın evladı olduğum için, diğer taraftan çok acı çekiyorum bu kadar yüksekten düştüğüm için..." dedi.

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Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever: En büyük motivasyonum...

Sever, sözlerine; "Yine de onun istediği ve beklediği şekilde yoluma devam edeceğim. Dimdik ve güçlü yaşama sarılarak, anıları yaşatarak ve beklentilerini karşılayarak canım babam. Kızlarımız en büyük motivasyonum. Allah'ım onları lütfuyla, kolaylıkla, sağlıkla ve hayırlısıyla kucağımıza almayı nasip etsin en büyük duam. Anne olmak isteyen her kadın için deneyimlerimi ve yolumu bir bir paylaşacağım. Biz elimizden geleni yapalım ve gerisini Rabbime bırakalım" diye devam etti.

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Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever: En büyük motivasyonum...

"Ben son aylarda insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu kendi yaşadıklarımla anladım" diyen ünlü isim, "İnsan acılarla büyüyor, evriliyor. Her şeye farklı bir perspektiften bakabilmek, inançlı olmak, evrende her şeyin enerji olduğu bilincinde olmak ve hiç bir şeyin kaybolmadığını idrak edebilmek dayanma gücü veriyor. Akıştayım, tevekküldeyim ve canım babam içimde yaşıyor, en güvenli yerde" ifadelerini kullandı.