26 Mart 2022, Cumartesi
Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever: En büyük motivasyonum...
2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, geçtiğimiz aylarda bebek beklediği müjdesini vermişti. İkiz bebek annesi olmaya hazırlanan ünlü isim babasının ölümüyle yıkıldı. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını yayınlayarak, duygularını paylaştı.
Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 10:23
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