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Azize'nin yıldızı Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla gündem oldu

Azize dizisiyle yeniden ekrana dönen Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu. Murat Dalkılıç'la yaşadığı ilişkiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel dizideki başarılı performansıyla adından söz ettirdi. Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden farklı bir rolle ekranlara gelen Erçel'in makyajsız fotoğrafları gündem oldu. İşte Hande Erçel ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 17:46 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 17:52
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Azize'nin yıldızı Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla gündem oldu

Azize diziyle ekranlara geri dönen Hande Erçel özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Erçel'in makyajsız fotoğrafları ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte Hande Erçel ve ünlülerin makyajsız halleri.

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Azize'nin yıldızı Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla gündem oldu

Hande Erçel

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Azize'nin yıldızı Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla gündem oldu

Hande Erçel

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Azize'nin yıldızı Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla gündem oldu

Hande Erçel

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Azize'nin yıldızı Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla gündem oldu

Hande Erçel