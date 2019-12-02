Azize'nin yıldızı Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla gündem oldu

Azize dizisiyle yeniden ekrana dönen Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu. Murat Dalkılıç'la yaşadığı ilişkiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel dizideki başarılı performansıyla adından söz ettirdi. Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden farklı bir rolle ekranlara gelen Erçel'in makyajsız fotoğrafları gündem oldu. İşte Hande Erçel ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...