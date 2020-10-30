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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin bebekleri dünyaya geldi! İşte ilk fotoğrafı... Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin bebekleri dünyaya geldi! İşte ilk fotoğrafı...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle küçük yaşlarda oyunculuğa adım atan Ayşecan Tatari 2017 yılında Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evliliği bulunan çift ilk bebeklerini kucağına aldı. Geçtiğimiz günlerde Sefirin Kızı dizisinin oyuncularıyla bir araya gelen ikili bebeklerinin ismini açıklayan çiftin bebeklerinin ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 09:12
Çocukları Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari 2017 yılında Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu. Çift ilk çocuklarına kucağına aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mutlu bir evlilikleri olan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti bebeklerini kucaklarına almanın heyecanı yaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde eşinin Sefirin Kızı dizisinden arkadaşları ile minik bir kutlama yapan çift bebeklerinin ismini açıklamışlardı.
Ayşecan Tatari'nin adını Müjgan koydukları bebeğinin ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.
Bodrum'a yerleşen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti, dün bebeklerini kucaklarına aldı ve verdikleri aile pozunu Instagram hesaplarında paylaştı.