Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin bebekleri dünyaya geldi! İşte ilk fotoğrafı...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle küçük yaşlarda oyunculuğa adım atan Ayşecan Tatari 2017 yılında Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evliliği bulunan çift ilk bebeklerini kucağına aldı. Geçtiğimiz günlerde Sefirin Kızı dizisinin oyuncularıyla bir araya gelen ikili bebeklerinin ismini açıklayan çiftin bebeklerinin ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.