Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin aile pozuna beğeni yağdı! Kızları Müjgan ilgi odağı oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, iki ay önce kızları Ayşe Müjgan'ı kucağına almıştı. Kızlarıyla sık sık fotoğraflarını paylaşan çiftten yeni fotoğraf geldi. Ayşe Müjgan'ın fotoğrafı sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Ayşecan Tatari'nin ve Edip Tepeli'nin kızı Ayşe Müjgan ile olan fotoğrafı...