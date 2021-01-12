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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin aile pozuna beğeni yağdı! Kızları Müjgan ilgi odağı oldu Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin aile pozuna beğeni yağdı! Kızları Müjgan ilgi odağı oldu
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, iki ay önce kızları Ayşe Müjgan'ı kucağına almıştı. Kızlarıyla sık sık fotoğraflarını paylaşan çiftten yeni fotoğraf geldi. Ayşe Müjgan'ın fotoğrafı sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Ayşecan Tatari'nin ve Edip Tepeli'nin kızı Ayşe Müjgan ile olan fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 12.01.2021 16:08
Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari 2017 yılında Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısa süre önce kızları Ayşe Müjgan'ı kucağına alan Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'den yeni fotoğraf geldi.
Son dönemin en iyi erkek oyuncularından Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli ile mutlu bir evlilikleri olan Ayşecan Tatari aile saadetlerini her fırsatta takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.
İşte Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin kızı Ayşe Müjgan ve ünlü isimlerin çocukları…
AYŞECAN TATARİ VE EDİP TEPELİ'NİN KIZI AYŞE MÜJGAN