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Ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı ve Guido Senia arasında sürpriz gelişme

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başlamış ve sevgilisiyle daha çok vakit geçirebilmek için kızı Melisa'dan uzak kalmasıyla tepki toplamıştı. Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın Instagram'dan birbirini takipten çıkarmasının üzerine ayrıldıkları iddia edilen ikili arasında yeni bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 18:00
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Ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı ve Guido Senia arasında sürpriz gelişme

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia birbirlerini takipten çıkardı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ikilinin ayrıldıkları yönünde iddialar ortaya çıktı. Yalnızca Guido Senia'yı değil ailesini de takipten çıkaran Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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Ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı ve Guido Senia arasında sürpriz gelişme

Şeyma Subaşı, uzun yıllardır aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı. Subaşı, ayrılıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili geçtiğimiz gün birbirlerini takipten çıkardı.

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Ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı ve Guido Senia arasında sürpriz gelişme

Uzun süredir aşk yaşadığı ve uğruna İtalyanca öğrenmeye başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi.

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Ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı ve Guido Senia arasında sürpriz gelişme

ŞEYMA SUBAŞI'NIN PAYLAŞIMI

Vahşi düşünce, yumuşak kalp, tatlı ruh... Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımı akıllara 'kalp kırıklığı mı var?' sorusunu getirdi.

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Ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı ve Guido Senia arasında sürpriz gelişme

Ancak bugün Subaşı ve Guido Senia cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.