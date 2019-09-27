Ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı ve Guido Senia arasında sürpriz gelişme

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başlamış ve sevgilisiyle daha çok vakit geçirebilmek için kızı Melisa'dan uzak kalmasıyla tepki toplamıştı. Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın Instagram'dan birbirini takipten çıkarmasının üzerine ayrıldıkları iddia edilen ikili arasında yeni bir gelişme yaşandı.