Ayça Ayşin Turan’ı estetiksiz gören tanıyamadı! Eski hali olay oldu

Rol arkadaşı Alp Navruz ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz yıl rol aldığı Ada Masalı dizisinin ardından ekranlara bir süreliğine ara veren güzel oyuncu, yeni film projesiyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Yurt içi kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip olan Turan'ın eski fotoğrafları görenleri şoke etti. Estetiksiz halini görenler tanıyamadı. İşte Ada Masalı'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali...