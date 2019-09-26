Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle dikkat çekti

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç sosyal medyanın gündemi oldu. İki arasındaki çıkan aşk iddiaları asılsız çıkarken, Aybüke Pusat ve Furkan Andıç sevenlerinin ilgi odağı oldu. Söz dizisindeki performansıyla adından beğeni toplayan Aybüke Pusat, yeni dizisinde başrolü kaptı. Güzel oyuncu Furkan Andıç ile uyumu sebebiyle son günlerin konuşulan ismi oldu.