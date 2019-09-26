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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle dikkat çekti

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç sosyal medyanın gündemi oldu. İki arasındaki çıkan aşk iddiaları asılsız çıkarken, Aybüke Pusat ve Furkan Andıç sevenlerinin ilgi odağı oldu. Söz dizisindeki performansıyla adından beğeni toplayan Aybüke Pusat, yeni dizisinde başrolü kaptı. Güzel oyuncu Furkan Andıç ile uyumu sebebiyle son günlerin konuşulan ismi oldu.

Giriş Tarihi: 26.09.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 11:43
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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle dikkat çekti

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç sevenlerinin ilgi odağı oldu. Yaz tatilindeki fotoğraflarıyla dikkat çeken Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, magazin dünyasının konuştuğu isimler oldu.

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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle dikkat çekti

Sevilen oyuncular Furkan Andıç ile Aybüke Pusat aralarındaki yaş farkıyla dikkatleri çekti. Her Yerde Sen oyuncularının hayranları özel hayatlarını mercek altına aldı. Sevenleri Furkan Andıç ve Aybüke Pusat arasındaki yaş farkını merak etti. İşte ünlülerin yaşları.

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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle dikkat çekti

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle dikkat çekti

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle dikkat çekti

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971