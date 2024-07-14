Avukatı aracılığıyla ilk kez konuştu! Engin Polat'tan dikkat çeken Dilan Polat açıklaması: Gücü kalmadı

Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla ilgili yapılan operasyonda tutuklanıp 9 aydır cezaevine konulurken flaş bir gelişme yaşandı. Engin Polat, bugün avukatı aracılığıyla kamuoyuna ilk kez bir açıklama yaptı. İşte Engin Polat'ın o açıklamasında Dilan Polat açıklamaları dikkat çekti. İşte detaylar...