14 Temmuz 2024, Pazar
Avukatı aracılığıyla ilk kez konuştu! Engin Polat'tan dikkat çeken Dilan Polat açıklaması: Gücü kalmadı
Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla ilgili yapılan operasyonda tutuklanıp 9 aydır cezaevine konulurken flaş bir gelişme yaşandı. Engin Polat, bugün avukatı aracılığıyla kamuoyuna ilk kez bir açıklama yaptı. İşte Engin Polat'ın o açıklamasında Dilan Polat açıklamaları dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş: 14.07.2024 21:56
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