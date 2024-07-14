14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Avukatı aracılığıyla ilk kez konuştu! Engin Polat'tan dikkat çeken Dilan Polat açıklaması: Gücü kalmadı

Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla ilgili yapılan operasyonda tutuklanıp 9 aydır cezaevine konulurken flaş bir gelişme yaşandı. Engin Polat, bugün avukatı aracılığıyla kamuoyuna ilk kez bir açıklama yaptı. İşte Engin Polat'ın o açıklamasında Dilan Polat açıklamaları dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş: 14.07.2024 21:56
  • 1
  • 10
Avukatı aracılığıyla ilk kez konuştu! Engin Polat’tan dikkat çeken Dilan Polat açıklaması: Gücü kalmadı

Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

  • 2
  • 10
Avukatı aracılığıyla ilk kez konuştu! Engin Polat’tan dikkat çeken Dilan Polat açıklaması: Gücü kalmadı

Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla ilgili yapılan operasyonda tutuklanıp 9 aydır cezaevine konulurken flaş bir gelişme yaşandı.

  • 3
  • 10
Avukatı aracılığıyla ilk kez konuştu! Engin Polat’tan dikkat çeken Dilan Polat açıklaması: Gücü kalmadı

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde mahkeme Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla ve Can Doğu'nun tahliye karar vermişti.

  • 4
  • 10
Avukatı aracılığıyla ilk kez konuştu! Engin Polat’tan dikkat çeken Dilan Polat açıklaması: Gücü kalmadı

Tutuklandığı günden bu yana herhangi bir açıklama yapmayan Engin Polat, bugün avukatı aracılığıyla kamuoyuna ilk kez açıklama yaptı.

  • 5
  • 10
Avukatı aracılığıyla ilk kez konuştu! Engin Polat’tan dikkat çeken Dilan Polat açıklaması: Gücü kalmadı

"BU HUKUKSUZLUĞA DAYANACAK GÜCÜ KALMAMIŞTIR"

Engin Polat açıklamasında, "Eşim Dilan'ın bu hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmamıştır. Bütün vebal üzerinize olacaktır. Özetle bir kumpas hukuksuz bir soruşturma çökmüş ve dağ fare doğurmuştur.