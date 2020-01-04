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ATV'nin yıldızı Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! Müge Anlı'nın memleketi....

12 yıldır program yaptığı ATV ile Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam eden Müge Anlı, özel hayatıyla merak konusu oldu. Müge Anlı işine aşık sayılı isimlerin başında geliyor. Magazinsel ya da özel hayatı ile değil ATV ekranlarındaki programıyla Türkiye'nin dikkatini çeken Müge Anlı, bu kez sevenlerinden kaçamadı. İlgi odağı olan ünlü gazetecinin aslen nereli olduğu merak edildi. Hayranları Google'da "Müge Anlı nereli?" sorusunun cevabını aradı. İşte milyonların aradığı sorunun cevabı; ünlülerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 05:14 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 05:19
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ATV'nin yıldızı Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! Müge Anlı'nın memleketi....

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ATV'de binlerce dosyayı aydınlatan ünlü gazeteci, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Milyonlarca hayranı bulunan ender isimlerden Müge Anlı, magazinsel yaşantısı değil işindeki başarısıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Özel hayatına dair çok fazla bilgi sahibi olunamayan Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Müge Anlı nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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ATV'nin yıldızı Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! Müge Anlı'nın memleketi....

Burak Özçivit – Gaziantep

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ATV'nin yıldızı Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! Müge Anlı'nın memleketi....

Hande Erçel – Balıkesir

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ATV'nin yıldızı Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! Müge Anlı'nın memleketi....

Murat Ünalmış – Kayseri

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ATV'nin yıldızı Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! Müge Anlı'nın memleketi....

Nurgül Yeşilçay: Afyon