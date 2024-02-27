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Haberler Galeri ATV'nin yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri'nden ilk tanıtım! Duygu yüklü bir aşk hikayesi...

ATV'nin yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri'nden ilk tanıtım! Duygu yüklü bir aşk hikayesi...

atv ekranlarına nefes kesen bir dizi geliyor! O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı "Yaban Çiçekleri" adlı yeni dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni toplayan dizi, duygusal ve etkileyici sahnelerle dolu. İşte Yaban Çiçekleri'nin ilk tanıtımı...

Giriş Tarihi: 27.02.2024 13:02
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ATV’nin yeni dizisi ’Yaban Çiçekleri’nden ilk tanıtım! Duygu yüklü bir aşk hikayesi...

Tanıtımı ile şimdiden dikkat çeken dizinin kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

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ATV’nin yeni dizisi ’Yaban Çiçekleri’nden ilk tanıtım! Duygu yüklü bir aşk hikayesi...

Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu dizi, aşkları çocukken başlayan ama yarım kalan Kılıç ve Ela'nın yeniden karşılaşmasını konu alıyor.

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ATV’nin yeni dizisi ’Yaban Çiçekleri’nden ilk tanıtım! Duygu yüklü bir aşk hikayesi...

Aşklarına gölge düşüren aile sırlarına, aşılmaz gibi görünen tüm engellere rağmen ikili yeni bir sayfa açıp tertemiz bir başlangıç yapabilecek midir?

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ATV’nin yeni dizisi ’Yaban Çiçekleri’nden ilk tanıtım! Duygu yüklü bir aşk hikayesi...

Yolları sürpriz şekilde kesişen Kılıç ve Ela'nın sürükleyici hikayesini güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak olan "Yaban Çiçekleri" yakında atv'de ekranlara gelecek.

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ATV’nin yeni dizisi ’Yaban Çiçekleri’nden ilk tanıtım! Duygu yüklü bir aşk hikayesi...

Yaban Çiçekleri yakında atv'de…