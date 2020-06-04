Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah için geri sayım başladı!

Atv'nin yılın en renkli komedisi olmaya aday yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi belli oldu. 15 Haziran Pazartesi izleyicisi ile buluşacak olan dizide aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesi anlatılacak.

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