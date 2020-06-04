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Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah için geri sayım başladı!

'Dizi atv'de izlenir sloganıyla' yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah için geri sayım başladı. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi 15 Haziran Pazartesi günü başlıyor. İlk fragmanıyla dikkat çekmeyi başaran dizi, şimdiden ilgi çekti. Peki Gençliğim Eyvah dizisinin konusu ne? Dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 16:00
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Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah için geri sayım başladı!

Atv'nin yılın en renkli komedisi olmaya aday yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi belli oldu. 15 Haziran Pazartesi izleyicisi ile buluşacak olan dizide aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesi anlatılacak.

GENÇLİĞİM EYVAH FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah için geri sayım başladı!

Yayınlanan ikinci tanıtımı ile izleyicilerde büyük merak uyandıran, yaz aylarına damga vuracak dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Ekin Mert Daymaz, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.

GENÇLİĞİM EYVAH FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah için geri sayım başladı!

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, Deniz Yılmaz'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu, Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter'in kaleme aldığı, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyicisi ile buluşturmaya hazırlanan "Gençliğim Eyvah" için geri sayım başladı.

GENÇLİĞİM EYVAH FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah için geri sayım başladı!

Gençliğim Eyvah, 15 Haziran Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah için geri sayım başladı!