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Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah için geri sayım başladı!
'Dizi atv'de izlenir sloganıyla' yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah için geri sayım başladı. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi 15 Haziran Pazartesi günü başlıyor. İlk fragmanıyla dikkat çekmeyi başaran dizi, şimdiden ilgi çekti. Peki Gençliğim Eyvah dizisinin konusu ne? Dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.06.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 16:00
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