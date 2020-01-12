ATV'nin sevilen yıldızı Müge Anlı hakkındaki gerçek olay oldu! Meğer Müge Anlı...

ATV ekranlarının yıldızı Müge Anlı, 12 yıldır yaptığı programla gündemi belirlemeye devam ediyor. Müge Anlı, özel hayatıyla merak konusu oldu. Müge Anlı işine aşık sayılı isimlerin başında geliyor. Magazinsel ya da özel hayatı ile değil ATV ekranlarındaki programıyla Türkiye'nin dikkatini çeken Müge Anlı, bu kez sevenlerinden kaçamadı. İlgi odağı olan ünlü gazetecinin aslen nereli olduğu merak edildi. Hayranları Google'da "Müge Anlı nereli?" sorusunun cevabını aradı. İşte milyonların aradığı sorunun cevabı; ünlülerin memleketleri...