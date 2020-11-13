ATV'den Türkiye'ye Süper Kahraman; Akıncı! Sosyal medya Akıncı'yı konuşuyor

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.