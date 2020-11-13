13 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ATV'den Türkiye'ye Süper Kahraman; Akıncı! Sosyal medya Akıncı'yı konuşuyor

ATV'den Türkiye'ye Süper Kahraman; Akıncı! Sosyal medya Akıncı'yı konuşuyor

Her dizisiyle rekor kıran ATV, Türkiye'nin modern Süper Kahramanı Akıncı'yı tanıttı. Sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenen ATV'nin yeni dizisi Akıncı büyük beğeni topladı. Diziseverler ATV'nin modern kahramanı Akıncı'nın çıkış tarihini bekliyor.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 20:31 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 20:34
  • 1
  • 15
ATV'den Türkiye'ye Süper Kahraman; Akıncı! Sosyal medya Akıncı'yı konuşuyor

ATV, Türkiye'ye bir süper kahraman dizisi sunmaya hazırlanıyor. 'Dizi ATV'de izlenir' sloganıyla yıllarca rekorlar kıran ATV, yeni dizisiyle de dikkat çekti. ATV'nin yeni dizisi Akıncı'nın fragmanı yayınlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
ATV'den Türkiye'ye Süper Kahraman; Akıncı! Sosyal medya Akıncı'yı konuşuyor

İlk tanıtım filmiyle sosyal medyada gündem olan Akıncı, modern bir Süper Kahraman.

  • 3
  • 15
ATV'den Türkiye'ye Süper Kahraman; Akıncı! Sosyal medya Akıncı'yı konuşuyor

  • 4
  • 15
ATV'den Türkiye'ye Süper Kahraman; Akıncı! Sosyal medya Akıncı'yı konuşuyor

NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Akıncı dizisinden özel görüntüler ikinci teaser ile ortaya çıktı. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan yapımdan görüntülerin yer aldığı teaser, dizinin şimdiden oluşan hayranlarında büyük merak uyandırdı.

AKINCI'NIN İLK TANITIM FİLMİ | İZLE

  • 5
  • 15
ATV'den Türkiye'ye Süper Kahraman; Akıncı! Sosyal medya Akıncı'yı konuşuyor

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.