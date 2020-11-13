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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ATV'den Türkiye'ye Süper Kahraman; Akıncı! Sosyal medya Akıncı'yı konuşuyor ATV'den Türkiye'ye Süper Kahraman; Akıncı! Sosyal medya Akıncı'yı konuşuyor
Her dizisiyle rekor kıran ATV, Türkiye'nin modern Süper Kahramanı Akıncı'yı tanıttı. Sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenen ATV'nin yeni dizisi Akıncı büyük beğeni topladı. Diziseverler ATV'nin modern kahramanı Akıncı'nın çıkış tarihini bekliyor.
Giriş Tarihi: 13.11.2020 20:31 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 20:34
ATV, Türkiye'ye bir süper kahraman dizisi sunmaya hazırlanıyor. 'Dizi ATV'de izlenir' sloganıyla yıllarca rekorlar kıran ATV, yeni dizisiyle de dikkat çekti. ATV'nin yeni dizisi Akıncı'nın fragmanı yayınlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk tanıtım filmiyle sosyal medyada gündem olan Akıncı, modern bir Süper Kahraman.
NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Akıncı dizisinden özel görüntüler ikinci teaser ile ortaya çıktı. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan yapımdan görüntülerin yer aldığı teaser, dizinin şimdiden oluşan hayranlarında büyük merak uyandırdı.
AKINCI'NIN İLK TANITIM FİLMİ | İZLE
Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.