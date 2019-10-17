Atv Cannes’a damga vurdu! 5 ülke ile ön anlaşma imzalandı

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın açılış konuşmasıyla başlayan lansmanda dizinin küçük bir çadırdan çıkıp dev bir imparatorluğa dönüşen Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesini anlattığını söyledi. Bozdağ, ayrıca senaryoyu yazarken mevcut tüm tarihi bilgilerden faydalanıldığını, hikayenin aslına sadık kalması için özveri ile çalışan büyük bir ekip ve dev bir plato kurulduğunu söyleyerek tüm ekibe ve atv yöneticilerine teşekkür etti. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ise dizide bir devletin nasıl bir aşk ve büyük özveri ile kurulduğunu anlattığını, senaryo için bir yılı aşkın zamandır hazırlandığını söyledi. Basının büyük ilgisini çeken Burak Özçivit, herkesle tek tek ilgilenerek sorularına cevap verdi ve duruşu ile herkesin gönlünü fethetti.