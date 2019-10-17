17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Atv Cannes’a damga vurdu! 5 ülke ile ön anlaşma imzalandı

Yerli ve yabancı milyonların gönlünü fetheden atv, her yıl Ekim ayında Cannes'da düzenlenen TV içerik fuarı MIPCOM'u bu sene de fethetti. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ile dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ; Hercai dizisinin başrol oyuncuları Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Ayda Aksel; dizinin yönetmenleri Cem Karcı ve Benal Tairi ile yapımcı Banu Akdeniz, atv ekibi ile beraber sektörün temsilcileri ile Cannes'da bir araya geldi. atv, aynı gün iki tanıtım toplantısı birden düzenleyen tek TV kanalı olarak Cannes'da büyük ilgi topladı.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:25
  • 1
  • 13
Atv Cannes’a damga vurdu! 5 ülke ile ön anlaşma imzalandı

Cannes'da dört gün süren içerik fuarında henüz ikinci günü sona ermeden Hercai, Bulgaristan, Arnavutluk ve İspanya'ya satılırken, çekimleri henüz başlamış olan Kuruluş Osman'a ise Afganistan, Arnavutluk ve Pakistan televizyonları tarafından ön rezervasyon yapıldı.

  • 2
  • 13
Atv Cannes’a damga vurdu! 5 ülke ile ön anlaşma imzalandı

KURULUŞ OSMAN (THE OTTOMAN) CANNES'DA!

Yurt dışında "The Ottoman" adıyla yayınlanacak olan atv'nin yeni dizisi "Kuruluş Osman" Türkiye'den önce ilk defa Cannes'da basının karşısına çıktı. Cannes'da kurulan dev Osmanlı çadırı ile halkın yoğun ilgisini çeken dizinin tanıtım toplantısı, sektörün önde gelen temsilcilerini ve basını bir araya getirdi.

  • 3
  • 13
Atv Cannes’a damga vurdu! 5 ülke ile ön anlaşma imzalandı

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın açılış konuşmasıyla başlayan lansmanda dizinin küçük bir çadırdan çıkıp dev bir imparatorluğa dönüşen Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesini anlattığını söyledi. Bozdağ, ayrıca senaryoyu yazarken mevcut tüm tarihi bilgilerden faydalanıldığını, hikayenin aslına sadık kalması için özveri ile çalışan büyük bir ekip ve dev bir plato kurulduğunu söyleyerek tüm ekibe ve atv yöneticilerine teşekkür etti. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ise dizide bir devletin nasıl bir aşk ve büyük özveri ile kurulduğunu anlattığını, senaryo için bir yılı aşkın zamandır hazırlandığını söyledi. Basının büyük ilgisini çeken Burak Özçivit, herkesle tek tek ilgilenerek sorularına cevap verdi ve duruşu ile herkesin gönlünü fethetti.

  • 4
  • 13
Atv Cannes’a damga vurdu! 5 ülke ile ön anlaşma imzalandı

HERCAİ CANNES'DA DA FIRTINA GİBİ ESTİ!

atv'nin hem TV ekranlarında hem de dijital ekranlarda rekor üstüne rekor kıran dizisi Hercai, başrol oyuncuları, yönetmenleri ve yapımcısıyla Cannes'daydı. Fuarda basının ve sektörün önde gelen temsilcileri ile bir araya gelen Hercai ekibi samimi tavırlarıyla herkesin sevgisini kazandı. C21 Magazin dergisi editörlerinden Ed Waller'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde dizinin üç başrol oyuncusu Ebru Şahin, Akın Akınözü ve Ayda Aksel ile yönetmenleri Cem Karcı ve Benal Tairi'ye İspanyol AtresMedia televizyonundan Jose Antonio Salso Baratas eşlik etti.

  • 5
  • 13
Atv Cannes’a damga vurdu! 5 ülke ile ön anlaşma imzalandı

TÜRK DİZİLERİ İSPANYA'DA BİR NUMARA!

atv'nin Sıla ve Sen Anlat Karadeniz dizilerinin İspanya kanallarında elde ettiği başarılara istinaden Hercai dizisinin de izlenme rekoru kıracağına inandıklarını belirten Baratas, atv yöneticilerine teşekkür etti. Türk dizilerinin tüm dünyada ilgi ile takip edildiğinin altını çizip sözü dizinin yönetmeni Cem Karcı'ya bıraktı. Karcı, daha ilk bölümünden itibaren rekorlar kıran dizinin bu denli başarılı olmasını, işlerini büyük bir aşkla yapmalarına bağladı. Dizinin diğer yönetmeni Benal Tairi ise Hercai adının neden seçildiğinden ve Hercai çiçeğinin hikayesinden bahsetti.