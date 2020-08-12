12 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Atiye dizisi mahkemelik oldu! Çekimleri durabilir

Atiye dizisi mahkemelik oldu! Çekimleri durabilir

Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsur, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in paylaştığı Netflix dizisi Atiye, davalık oldu. Yeni sezon çekimleri devam eden dizinin uyarlandığı romanın yazarı Şengül Boybaş yapım şirketine dava açtı. Tanıtımlarda adının yer almamasından rahatsız olan yazar, hak ihlalinin devam etmesi halinde dizinin yayının durdurulması için tedbir kararı istedi.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 12:03
  • 1
  • 5
Atiye dizisi mahkemelik oldu! Çekimleri durabilir

Yeni sezonu büyük bir merakla beklenen Atiye dizisinin çekimlerine başlandı. Eylül ayında yeni sezonuyla izleyici ile buluşmaya hazırlanan dizi, uyarlandığı romanın yazarı Şengül Boybaş ile davalık oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Atiye dizisi mahkemelik oldu! Çekimleri durabilir

Tanıtım, afiş ve fragmanda adının yer almadığını ileri süren Boybaş, suç duyurusunda bulundu.

  • 3
  • 5
Atiye dizisi mahkemelik oldu! Çekimleri durabilir

ÇEKİMLERİN DURDURULMASINI TALEP ETTİLER

Yazar Şengül Boybaş, "Dünyanın Uyanışı" adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia ederek OG Prodüksiyon şirketine dava açtı.

  • 4
  • 5
Atiye dizisi mahkemelik oldu! Çekimleri durabilir

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde, "Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağrılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş'ın ve eserinin adı anılmamıştır. Hak ihlalinin devamı halinde dizinin ikinci ve üçüncü sezonunun yayınının durdurulmasına yönelik tedbir kararı istiyoruz" denildi.

  • 5
  • 5
Atiye dizisi mahkemelik oldu! Çekimleri durabilir