Atiye dizisi mahkemelik oldu! Çekimleri durabilir

Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsur, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in paylaştığı Netflix dizisi Atiye, davalık oldu. Yeni sezon çekimleri devam eden dizinin uyarlandığı romanın yazarı Şengül Boybaş yapım şirketine dava açtı. Tanıtımlarda adının yer almamasından rahatsız olan yazar, hak ihlalinin devam etmesi halinde dizinin yayının durdurulması için tedbir kararı istedi.