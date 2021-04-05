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Aslı Enver’in paylaşımı takipçilerini ayağa kaldırdı! ‘Yeter artık…’

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Yeni projesi için çalışmalara başlayan Enver'in son hali hayranlarını şaşırttı. Bir hayli kilo verdiği görülen güzel oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı. Aslı Enver'in pazar pozuna "Yeter artık zayıflama" yorumları yağarken sıfır makyaj hali de övgü topladı.

Giriş Tarihi: 05.04.2021 20:19 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 20:19
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Aslı Enver’in paylaşımı takipçilerini ayağa kaldırdı! ‘Yeter artık…’

Son rol aldığı Babil dizisinin final yapmasının ardından bir süredir ekranlardan uzak ulan Aslı Enver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

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Aslı Enver’in paylaşımı takipçilerini ayağa kaldırdı! ‘Yeter artık…’

Yeni projesi için diyet yaptığı ortaya çıkan Enver'ın son görüntüsüne hayranlarından yorum yağdı.

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Aslı Enver’in paylaşımı takipçilerini ayağa kaldırdı! ‘Yeter artık…’

Sosyal medya hesabından güzel havanın keyfini çıkarırken paylaşımda bulunan Aslı Enver'in son hali hayranlarını şaşırttı. Aslı

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Aslı Enver’in paylaşımı takipçilerini ayağa kaldırdı! ‘Yeter artık…’

Enver'in fotoğrafına "Yeter artık zayıflama" yorumları gelirken sıfır makyaj hali de övgü topladı.

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Aslı Enver’in paylaşımı takipçilerini ayağa kaldırdı! ‘Yeter artık…’

İşte Aslı Enver'in o paylaşımları…