Aslı Enver’in paylaşımı takipçilerini ayağa kaldırdı! ‘Yeter artık…’

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Yeni projesi için çalışmalara başlayan Enver'in son hali hayranlarını şaşırttı. Bir hayli kilo verdiği görülen güzel oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı. Aslı Enver'in pazar pozuna "Yeter artık zayıflama" yorumları yağarken sıfır makyaj hali de övgü topladı.