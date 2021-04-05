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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Aslı Enver’in paylaşımı takipçilerini ayağa kaldırdı! ‘Yeter artık…’ Aslı Enver’in paylaşımı takipçilerini ayağa kaldırdı! ‘Yeter artık…’
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Yeni projesi için çalışmalara başlayan Enver'in son hali hayranlarını şaşırttı. Bir hayli kilo verdiği görülen güzel oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı. Aslı Enver'in pazar pozuna "Yeter artık zayıflama" yorumları yağarken sıfır makyaj hali de övgü topladı.
Giriş Tarihi: 05.04.2021 20:19 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 20:19
Son rol aldığı Babil dizisinin final yapmasının ardından bir süredir ekranlardan uzak ulan Aslı Enver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni projesi için diyet yaptığı ortaya çıkan Enver'ın son görüntüsüne hayranlarından yorum yağdı.
Sosyal medya hesabından güzel havanın keyfini çıkarırken paylaşımda bulunan Aslı Enver'in son hali hayranlarını şaşırttı. Aslı
Enver'in fotoğrafına "Yeter artık zayıflama" yorumları gelirken sıfır makyaj hali de övgü topladı.
İşte Aslı Enver'in o paylaşımları…