Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i kim oldu? Hande Ataizi kimdir? Aşk-ı Memnu film kadrosunda kimler var?

Bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu film versiyonuyla izleyicisiyle buluşacak. Ünlü oyuncular Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi için yeni isimler belli oldu. Bu noktada dizinin takipçileri, oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Son olarak Aşk-ı Memnu Firdevs'in yerine kimin geleceği belli oldu. İzleyiciler, "Aşk-ı Memnu film kadrosunda kimler, hangi oyuncular var?", "Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, o isimler...