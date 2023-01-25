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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i kim oldu? Hande Ataizi kimdir? Aşk-ı Memnu film kadrosunda kimler var?

Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i kim oldu? Hande Ataizi kimdir? Aşk-ı Memnu film kadrosunda kimler var?

Bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu film versiyonuyla izleyicisiyle buluşacak. Ünlü oyuncular Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi için yeni isimler belli oldu. Bu noktada dizinin takipçileri, oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Son olarak Aşk-ı Memnu Firdevs'in yerine kimin geleceği belli oldu. İzleyiciler, "Aşk-ı Memnu film kadrosunda kimler, hangi oyuncular var?", "Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, o isimler...

Giriş Tarihi: 25.01.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 18:12
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Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i kim oldu? Hande Ataizi kimdir? Aşk-ı Memnu film kadrosunda kimler var?

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu şimdi film olarak yayınlanmaya hazırlanıyor. İlgiyle takip edilen filmin kadrosu yavaş yavaş netleşirken, sevilen projede Firdevs'i oynayacak oyuncu belli oldu. Dizinin takipçileri Aşk-ı Memnu film kadrosunda hangi isimler var? Hande Ataizi kimdir? sorusularına yanıt arıyor. İşte, Aşk-ı Memnu film kadrosunda yer alacak o isimler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i kim oldu? Hande Ataizi kimdir? Aşk-ı Memnu film kadrosunda kimler var?

AŞK-I MEMNU YENİ FİRDEVS KİM OLACAK?

Nebahat Çehre'nin hayat verdiği Firdevs karakterine, Camdaki Kız dizisindeki Cana karakteri ile son dönemde adından söz ettirmeyi başaran Hande Ataizi canlandıracak.

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Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i kim oldu? Hande Ataizi kimdir? Aşk-ı Memnu film kadrosunda kimler var?

HANDE ATAİZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

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Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i kim oldu? Hande Ataizi kimdir? Aşk-ı Memnu film kadrosunda kimler var?

1996 yılında 'Mum Kokulu Kadınlar' filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla 'Altın Portakal' en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır.Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer aldı.

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Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i kim oldu? Hande Ataizi kimdir? Aşk-ı Memnu film kadrosunda kimler var?

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

TAFF Pictures imzalı filmde başrol karakter Bihter'i başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin merak edilen bir diğer karakteri Nihal'i ise genç oyuncu Helin Kandemir oynayacak. Behlül başta olmak üzere diğer roller için ise görüşmeler sürüyor.