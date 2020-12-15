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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşk 101'in 2. sezonu için geri sayım! Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101'in 2. sezonu için geri sayım! Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, İpek Filiz Yazıcı, Alina Boz, Kubilay Aka gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Dizinin takipçileri, yeni sezonun başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15.12.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 17:28
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'in ikinci sezonu için geri sayım başladı. 90'larda bir grup gencin maceralarını konu edinen dizinin devamında neler olacağı merak ediliyor. Ekibin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği konusunda izleyicilerin bekleyişi sürüyor. Dizinin yeni sezonu ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Peki, Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına
"No sad goodbyes" notunu düştü. AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.