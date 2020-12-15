Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'in ikinci sezonu için geri sayım başladı. 90'larda bir grup gencin maceralarını konu edinen dizinin devamında neler olacağı merak ediliyor. Ekibin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği konusunda izleyicilerin bekleyişi sürüyor. Dizinin yeni sezonu ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Peki, Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...