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Haberler Galeri Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 2. sezon için bekleyiş sürüyor. Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin ilk sezonunu seyreden vatandaşlar yeni sezonu araştırmaya başladılar. Dizi, 1990'lı yıllarda hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 01.05.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 16:14
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Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak. Netflix'in yeni Türk dizisi olan Aşk 101 Nisan ayının ortalarında yayına girdi. 8 bölümden oluşan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için araştırmalar sürüyor. 1990'lı yıllarda hayatta kendi yolunu bulmaya çalışan bir grup gencin hikayesini anlatan Aşk 101'in ikinci sezonu merakla bekleniyor. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

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Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun hangi tarihte çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet

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Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.