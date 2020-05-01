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Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
Aşk 101 2. sezon için bekleyiş sürüyor. Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin ilk sezonunu seyreden vatandaşlar yeni sezonu araştırmaya başladılar. Dizi, 1990'lı yıllarda hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 01.05.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 16:14
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