Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak. Netflix'in yeni Türk dizisi olan Aşk 101 Nisan ayının ortalarında yayına girdi. 8 bölümden oluşan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için araştırmalar sürüyor. 1990'lı yıllarda hayatta kendi yolunu bulmaya çalışan bir grup gencin hikayesini anlatan Aşk 101'in ikinci sezonu merakla bekleniyor. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...