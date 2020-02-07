Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in eski eşi herkesi şaşırttı

500'ü aşkın bölümdür Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin dizi tarihinin efsane karakterlerinden birini yarattı. Rıza Baba karakteriyle takdir toplayan Zafer Ergin'in özel hayatını inceleyen sevenleri eski eşinin kim olduğunu öğrenince hayrete düştü. İşte başta Zafer Ergin olmak üzere ünlülerin eski eşleri...