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Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in eski eşi herkesi şaşırttı

500'ü aşkın bölümdür Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin dizi tarihinin efsane karakterlerinden birini yarattı. Rıza Baba karakteriyle takdir toplayan Zafer Ergin'in özel hayatını inceleyen sevenleri eski eşinin kim olduğunu öğrenince hayrete düştü. İşte başta Zafer Ergin olmak üzere ünlülerin eski eşleri...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 16:33
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Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in eski eşi herkesi şaşırttı

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle efsane haline gelen Zafer Ergin'in eski eşi görenleri şaşırttı. İşte Zafer Ergin başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in eski eşi herkesi şaşırttı

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY

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Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in eski eşi herkesi şaşırttı

YILMAZ GRUDA-AYŞEN GRUDA

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Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in eski eşi herkesi şaşırttı

PAMELA-TOPRAK SERGEN

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Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in eski eşi herkesi şaşırttı

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN