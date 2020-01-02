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Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in eski eşi bakın kim çıktı!

Arka Sokaklar'da 500'ü aşkın bölümdür Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin bu karakter ile adeta özdeşleşti. Arka Sokaklar'ın efsanesi Rıza Baba karakteriyle takdir toplayan Zafer Ergin'in özel hayatını inceleyen sevenleri eski eşinin kim olduğunu öğrenince hayrete düştü. İşte başta Zafer Ergin olmak üzere ünlülerin eski eşleri...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 18:00
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Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in eski eşi bakın kim çıktı!

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle efsane haline gelen Zafer Ergin'in eski eşi görenleri şaşırttı. İşte Zafer Ergin başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in eski eşi bakın kim çıktı!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY

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Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in eski eşi bakın kim çıktı!

YONCA EVCİMİK-HARUN ÖZAKINÇ

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Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in eski eşi bakın kim çıktı!

OZON ORHON-EBRU ŞALLI

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Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in eski eşi bakın kim çıktı!

ITIR ESEN-YAVUZ TURGUL