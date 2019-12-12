Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Oyunculuğu bırakan Pınar Aydın Giresun'da...

Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterine hayat veren Pınar Aydın, özel hayatıyla herkesi şoke etti. Bir süredir televizyonlarda görünmeyen Pınar Aydın'ı araştıran sevenleri gerçekleri öğrendiklerinde şaşkına döndü. Arka Sokaklar dizisinden sonra kısa bir süre daha oyunculuğa devam eden Pınar Aydın, eşi ile birlikte İstanbul dışına çıktı. Sanat camiasından uzakta yaşantısına devam eden Pınar Aydın'ın yeni işi de dikkat çekti.