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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Oyunculuğu bırakan Pınar Aydın Giresun'da...

Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterine hayat veren Pınar Aydın, özel hayatıyla herkesi şoke etti. Bir süredir televizyonlarda görünmeyen Pınar Aydın'ı araştıran sevenleri gerçekleri öğrendiklerinde şaşkına döndü. Arka Sokaklar dizisinden sonra kısa bir süre daha oyunculuğa devam eden Pınar Aydın, eşi ile birlikte İstanbul dışına çıktı. Sanat camiasından uzakta yaşantısına devam eden Pınar Aydın'ın yeni işi de dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 10:00
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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Oyunculuğu bırakan Pınar Aydın Giresun'da...

Pınar Aydın 2015 yılında Giresunspor'un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile dünya evine girdi. Evlendikten sonra kısa bir süre daha oyunculuk yapan Pınar Aydın, adet sanat camiasından kaçar gibi uzaklaştı. Eşi ile birlikte Giresun'a yerleşen Pınar Aydın, yılın çok kısa bir dönemi için İstanbul'a geliyor.

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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Oyunculuğu bırakan Pınar Aydın Giresun'da...

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı olarak hafızalara kazanan Pınar Aydın'ın şimdilerde ne yaptığını birçok hayranı bile bilmiyor. Peki Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Giresun'da ne yapıyor?

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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Oyunculuğu bırakan Pınar Aydın Giresun'da...

2015 yılında Harun Ovalıoğlu ile evlenen Pınar Aydın'ın Ayaz adında bir oğlu var.

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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Oyunculuğu bırakan Pınar Aydın Giresun'da...

Giresun'da yaşayan Harun Ovalıoğlu - Pınar Aydın çifti kendi işlerini yapma kararı aldı.

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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Oyunculuğu bırakan Pınar Aydın Giresun'da...

Giresun'da yaşayan Pınar Aydın, bungalow evler kiralıyor. İnternet üzerinden ağaç evlerinin fotoğraflarını paylaşan Pınar Aydın, doğayla baş başa kalmayı seçti.