Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan’ın çocukları kocaman oldu! 2 numara babasına benziyor! Eşi de çok ünlü...

Çocuklar Duymasın dizisinde Selami karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Özgür Ozan, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Tam 18 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun gerçek hayattaki çocukları merak edildi. Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ın gerçek hayattaki oğulları...

ahaber.com.tr Giriş: 15.07.2024 10:24 Güncelleme: 15.07.2024 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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