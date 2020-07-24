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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle televizyonun en efsane karakterlerinden birine hayat veren Özgür Ozan, özel hayatıyla da yakından takip ediliyor. 14 yıldır ekranlarda canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle gönüllere taht kuran Özgür Ozan ile dünyaca ünlü oyuncu arasındaki benzerlik ise görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Özgür Ozan başta olmak üzere birbirinden ünlü kişilerin ünlü benzerleri.
Giriş Tarihi: 24.07.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 17:47
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!