Arka Sokaklar'ın eski yıldızları Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu gündem oldu! İşte Murathan...

Arka Sokaklar'da Zeynep ve Murat karakterlerine hayat veren Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuş, 2011 yılında ise evliliğini sonlandırmıştı. Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekti. Gamze Özçelik kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım elçisi olurken Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Bir süredir iki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, zaman zaman sosyal medyada gündem olmaya devam etti. Çiftin oğlu Murathan ise merak konusu oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Gamze Özçelik veUğur Pektaş'ın oğlu Murat'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Murathan...