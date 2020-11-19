Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı...

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı olarak tanınan Pınar Aydın, eşi ve çocuğuyla yıllar sonra ortaya çıktı. Türkiye'nin bir ses yarışmasında tanıdığı Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisiyle milyonların sevgilisi haline gelmişti. Arka Sokaklar'ın genç yıldızı Pınar Aydın kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarsa da, sanat camiasından koptu. Eşi ile birlikte İstanbul dışına çıkan Pınar Aydın'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi.