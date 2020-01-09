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Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Pınar Aydın son haliyle herkesi şoke etti
Arka Sokaklar dizisinin eski oyuncusu Pınar Aydın, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Katıldığı Akademi Türkiye yarışmasında 3. olduktan sonra oyunculuğa başlayan Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle hafızalara kazındı. Arka Sokaklar'daki performansıyla milyonların takip ettiği isim haline gelen Pınar Aydın, bir süre önce sanat dünyasından uzak yaşamaya başladı. Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın, evlendikten sonra oyunculuğa ara verdi. Adeta elini eteğini sanat camiasından çeken Pınar Aydın, şimdilerde İstanbul dışında yaşıyor. Peki Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın şimdi ne yapıyor. İşte Arka Sokaklar dizisinin eski yıldızı Pınar Aydın'ın son hali ve yeni işi...
Giriş Tarihi: 09.01.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 18:05
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