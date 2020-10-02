Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in oğlu gündem oldu! İşte Murathan...

Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Zeynep' karakterine hayat veren ve diziden ayrılmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile muhtaç insanlara yardıma koşan Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettirdi. Arka Sokaklar dizisinde rol arkadaşı Uğur Pektaş ile nikah masasına oturan Gamze Özçelik'in bu evliliğinden Murathan adında bir oğlu olmuştu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Arka Sokaklar'ın Zeynep komiseri Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murat'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Gamze Özçelik ve ünlülerin mjerak edilen çocukları...