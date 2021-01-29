Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Komiser Zeynep' karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik, diziden ayrılmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanlara yardımına koşmaya başladı. İmza attığı yardım projeleriyle adından sık sık söz ettiren Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip edilirken Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri benzerliklerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra tesettüre girerek mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi. İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri.