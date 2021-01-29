29 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Komiser Zeynep' karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik, diziden ayrılmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanlara yardımına koşmaya başladı. İmza attığı yardım projeleriyle adından sık sık söz ettiren Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip edilirken Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri benzerliklerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra tesettüre girerek mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi. İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri.

Giriş Tarihi: 29.01.2021 17:38 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 17:38
  • 1
  • 81
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz karakterlerinden 'Zeynep Komiser'e hayat veren Gamze Özçelik gündeme geldi. Gamze Özçelik'in ortaya çıkan kardeşi Meltem Özçelik'le benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Gamze Özçelik başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 81
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

ESRA BİLGİÇ

  • 3
  • 81
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ

  • 4
  • 81
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ

  • 5
  • 81
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ