Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Zeynep' karakterine hayat veren ve diziden ayrılmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanlara yardıma koşan Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettirdi. Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip edilirken Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri benzerliklerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra tesettüre girerek mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi. İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri.