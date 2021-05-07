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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Aylin'i ve Zeliha Çoban'ı yaşları ile gündem oldular! Yüsra Geyik ve Özlem Çınar bakın kaç yaşındaymış

Arka Sokaklar'ın Aylin'i ve Zeliha Çoban'ı yaşları ile gündem oldular! Yüsra Geyik ve Özlem Çınar bakın kaç yaşındaymış

Arka Sokaklar dizisinde Zeliha Çoban karakterine hayat veren Yüsra Geyik ile eski oyunculardan Aylin'i canlandıran Özlem Çınar sosyal medyada gündeme geldi. Arka Sokaklar'ın performanslarıyla dikkat çeken kadın oyuncularının özel hayatları merak konusu oldu. Sevenleri Yüsra Geyik ve Özlem Çınar'ın yaşını araştırdı. Peki son dönemin gözde oyuncuları kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 07.05.2021 18:43 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 18:54
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Arka Sokaklar'ın Aylin'i ve Zeliha Çoban'ı yaşları ile gündem oldular! Yüsra Geyik ve Özlem Çınar bakın kaç yaşındaymış

Arka Sokaklar dizisinin kadın oyuncularından Yüsra Geyik dikkat çekmeye devam ederken eski oyunculardan Özlem Çınar da sosyal medyada gündeme geldi. Aylin ve Zeliha karakterlerine hayat veren oyuncular Arka Sokaklar hayranları tarafından haftanın konuşulan oyuncuları oldu.

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Arka Sokaklar'ın Aylin'i ve Zeliha Çoban'ı yaşları ile gündem oldular! Yüsra Geyik ve Özlem Çınar bakın kaç yaşındaymış

Sevenleri tarafından sıkı takip edilen (Zeliha Çoban) Yüsra Geyik ve (Aylin) Özlem Çınar'ın özel hayatları merak konusu oldu. Sosyal medyadaki tartışmalara konu edilen oyuncuların yaşı ise en çok araştırılan bilgiydi.

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Arka Sokaklar'ın Aylin'i ve Zeliha Çoban'ı yaşları ile gündem oldular! Yüsra Geyik ve Özlem Çınar bakın kaç yaşındaymış

İlk bölümü 31 Temmuz 2006'da yayınlanan Arka Sokaklar'da 15 yıldır devam eden oyuncuların sayısı çok fazlayken ayrılanlar da oldu. Diziye veda edenlerden Özlem Çınar ve emektarlardan Yüsra Geyik'in yaşları merak edildi.

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Arka Sokaklar'ın Aylin'i ve Zeliha Çoban'ı yaşları ile gündem oldular! Yüsra Geyik ve Özlem Çınar bakın kaç yaşındaymış

İşte Özlem Çınar ve Yüsra Geyik başta olmak üzere ünlülerin yaşları…

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Arka Sokaklar'ın Aylin'i ve Zeliha Çoban'ı yaşları ile gündem oldular! Yüsra Geyik ve Özlem Çınar bakın kaç yaşındaymış

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991