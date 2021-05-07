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Arka Sokaklar'ın Aylin'i ve Zeliha Çoban'ı yaşları ile gündem oldular! Yüsra Geyik ve Özlem Çınar bakın kaç yaşındaymış
Arka Sokaklar dizisinde Zeliha Çoban karakterine hayat veren Yüsra Geyik ile eski oyunculardan Aylin'i canlandıran Özlem Çınar sosyal medyada gündeme geldi. Arka Sokaklar'ın performanslarıyla dikkat çeken kadın oyuncularının özel hayatları merak konusu oldu. Sevenleri Yüsra Geyik ve Özlem Çınar'ın yaşını araştırdı. Peki son dönemin gözde oyuncuları kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 18:43Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 18:54