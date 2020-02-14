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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın'ın son hali olay oldu! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın...

Ses yarışmasıyla adını duyurduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Pınar Aydın, Arka Sokaklar'daki Pınar rolüyle hafızalara kazındı. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Aydın, yıllar içinde oyunculuğu bıraktı. Evlendikten sonra bir süre daha İstanbul'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın, Anadolu'ya yerleşti. Arka Sokaklar'daki Pınar rolüyle hatırlanan Pınar Aydın'ın son hali ve yeni mesleği herkesi şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 17:23
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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın'ın son hali olay oldu! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın...

Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle hafızalara kazınmıştı. Arka Sokaklar'da Pınar karakterine hayat veren Pınar Aydın'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın'ın son hali olay oldu! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın...

Serenay Sarıkaya

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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın'ın son hali olay oldu! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın...

Gülşen

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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın'ın son hali olay oldu! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın...

Özellikle Pınar Altuğ yeni fotoğraflarıyla büyük beğeni toplarken, terbiye sınırını aşan takipçilerine sert cevaplar vermesiyle de gündemden düşmüyor.

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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın'ın son hali olay oldu! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın...

Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı