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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin göründüğü gibi değilmiş!

Arka Sokaklar dizisinde yıllardır Rıza Soylu karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Zafer Ergin, Rıza Baba karakteri ile hafızalara kazındı. Bu karaktere başarıyla hayat veren Zafer Ergin hakkında her detay merak ediliyor. Ekranda oldukça dinç duran Zafer Ergin'in yaşı bunlardan biri. Zafer Ergin'in yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Zafer Ergin olmak üzere ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 06:59 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 07:00
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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin göründüğü gibi değilmiş!

Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur canlandırdığı Rıza Soylu karakteri ile hafızalara kazınan Zafer Ergin'in yaşını duyanlar şaşırıyor. İşte başta Zafer Ergin olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen yaşları..

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin göründüğü gibi değilmiş!

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin göründüğü gibi değilmiş!

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin göründüğü gibi değilmiş!

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin göründüğü gibi değilmiş!

HADİSE

22 Ekim 1985