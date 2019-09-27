Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin göründüğü gibi değilmiş!

Arka Sokaklar dizisinde yıllardır Rıza Soylu karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Zafer Ergin, Rıza Baba karakteri ile hafızalara kazındı. Bu karaktere başarıyla hayat veren Zafer Ergin hakkında her detay merak ediliyor. Ekranda oldukça dinç duran Zafer Ergin'in yaşı bunlardan biri. Zafer Ergin'in yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Zafer Ergin olmak üzere ünlülerin yaşları...