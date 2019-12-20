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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı eşiyle herkesi şoke etti! İşte Arka Sokaklar'ın yıldızının eşi

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncusu Özgür Ozan, Hüsnü Çoban karakteriyle Türk televizyon tarihine damga vurdu. Hüsnü Çoban rolüyle Arka Sokaklar dizisinde 525 bölümü geride bırakan Özgür Ozan eşiyle gündem oldu. Magazin dünyasının peşine düştüğü Özgür Ozan ve ailesi sevenleri tarafından da merak konusu oldu. Arka Sokaklar'ın sevilen yıldızı Özgür Ozan'ın eşi herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:44
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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı eşiyle herkesi şoke etti! İşte Arka Sokaklar'ın yıldızının eşi

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncusu Özgür Ozan, Hüsnü Çoban karakteriyle Türk televizyon tarihine damga vurdu. Hüsnü Çoban rolüyle Arka Sokaklar dizisinde 525 bölümü geride bırakan Özgür Ozan eşiyle gündem oldu. Magazin dünyasının peşine düştüğü Özgür Ozan ve ailesi sevenleri tarafından da merak konusu oldu.

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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı eşiyle herkesi şoke etti! İşte Arka Sokaklar'ın yıldızının eşi

İşte Arka Sokaklar'ın sevilen yıldızı Özgür Ozan ve ünlülerin eşleri...

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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı eşiyle herkesi şoke etti! İşte Arka Sokaklar'ın yıldızının eşi

Özgür Ozan ve eşi Neslihan Uğur Ozan

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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı eşiyle herkesi şoke etti! İşte Arka Sokaklar'ın yıldızının eşi
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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı eşiyle herkesi şoke etti! İşte Arka Sokaklar'ın yıldızının eşi

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.