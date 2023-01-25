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Arka Sokaklar 2023 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar ara mı verdi, final mi oldu? Ne zaman başlayacak?
Arka Sokaklar dizisine dair detaylar uzun zamandır arama motorlarında araştırılıyor. En son 638. bölümüyle birlikte 18 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın kaldığı yerden devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar ara mı verdi, final mi oldu? Ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 2023 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?