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Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan'ın makyajsız hali 'yok artık' dedirtti!
Arıza dizisinin genç yıldızı Ayça Ayşin Turan 'Halide' karakteriyle dikkat çekiyor. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de göz dolduran Ayça Ayşin Turan'ın özel hayatı milyonlar tarafından merakla araştırılıyor. Turan'la ilgili araştırmalarda bulunan hayranları ünlü oyuncunun makyajsız fotoğrafını bulunca şaşkına döndü. İşte Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...
Giriş Tarihi: 06.12.2020 04:37Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 04:40