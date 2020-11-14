Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı! Abisinin kopyası…

Arıza'nın yakışıklı oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın kardeşinin görenler şaştı kaldı. Son yılların en beğenilen oyuncularından olan Tolga Sarıtaş Zeynep Mayruk'la yaşadığı aşk ile sık sık magazin gündemine geliyor. Arıza dizisinde canlandırdığı Ali Rıza karakteri ile gönüllere taht kuran Tolga Sarıtaş, özel hayatıyla da sıkı takibe alındı. Tolga Sarıtaş bu seferde kardeşi ile sosyal medyanın en çok konuşulan oyuncusu oldu. Tolga Sarıtaş'ın kardeşiyle benzerliğini gören sevenleri gözlerine inanamadı.