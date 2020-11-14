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Haberler Galeri Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı! Abisinin kopyası…

Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı! Abisinin kopyası…

Arıza'nın yakışıklı oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın kardeşinin görenler şaştı kaldı. Son yılların en beğenilen oyuncularından olan Tolga Sarıtaş Zeynep Mayruk'la yaşadığı aşk ile sık sık magazin gündemine geliyor. Arıza dizisinde canlandırdığı Ali Rıza karakteri ile gönüllere taht kuran Tolga Sarıtaş, özel hayatıyla da sıkı takibe alındı. Tolga Sarıtaş bu seferde kardeşi ile sosyal medyanın en çok konuşulan oyuncusu oldu. Tolga Sarıtaş'ın kardeşiyle benzerliğini gören sevenleri gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 13:56
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Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı! Abisinin kopyası…

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Tolga Sarıtaş, Arıza dizisiyle bir kez daha gönüllere taht kurdu. Özel hayatıyla sıkı takibe alınan Sarıtaş'ın kardeşi görenleri şaşırttı. Tolga Sarıtaş'ın kardeşiyle benzerliğini gören sevenleri gözlerine inanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı! Abisinin kopyası…

GAMZE ÖZÇELİK

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Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı! Abisinin kopyası…

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK

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Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı! Abisinin kopyası…

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK

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Arıza’nın Ali Rıza’sı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi görenleri şaşırttı! Abisinin kopyası…

SİNEM KOBAL