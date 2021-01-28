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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın yeni evine taşındı! Değeri dudak uçuklattı Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın yeni evine taşındı! Değeri dudak uçuklattı
2018 yılında nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan, aynı yıl oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları Asil Aslan'ı kucağına alan çift, yeni evlerine taşındı. Her fırsatta 4 çocuk sahibi olmak istediklerini söyleyen çift oturdukları sitenin en büyük evini aldı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın yeni evlerini ve evin değerini kaleme aldı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 28.01.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 09:14
Yuvasına geri dönen ve Galatasaray'ın başarısı için ter döken Arda Turan'ın büyüyen ailesi için yeni bir yuva satın aldığını yazmıştım.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kiracı olarak oturdukları Beykoz Çubuklu Vadi'de ev sahibi olan ve en az 3-4 çocuk düşündükleri için sitenin en büyük villalarından birini satın alan Arda, yeni yuvaları için 5 milyon dolar ödemişti.
Öğrendim ki Turan Ailesi, pandeminin hemen başında satın aldıkları yuvalarına daha geçen ay taşınabilmiş! Çünkü Arda ile eşi Aslıhan Hanım, 2 dönüm bahçe içinde yer alan, 5 oda 3 salondan oluşan 600 metrekarelik villayı tepeden tırnağa değiştirtmiş!
Yeni yuvalarının dekorasyonunu ise ünlü iç mimar Hakan Ezer'e teslim etmişler. Ezer, Arda ve eşinin istekleri doğrultusunda resmen bir saray yavrusu yaratmış.
Turan çiftinin yeni yuvasını henüz birkaç kişi görmüş ve onlar da anlata anlata bitiremiyor. Umarım Arda ve ailesi yeni yuvalarında mutlu bir hayat sürer.