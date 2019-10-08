Angelina Jolie: Mutluluğu yeniden buldum

Bir zamanların en gözde çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt kendilerinden beklenmeyecek şekilde, kavgalı ve tartışmalı bir boşanma süreci yaşadı. Sonra her şeyi olabildiğince tatlıya bağlayan ikilinin adı çeşitli kişilerle aşk dedikodularına karışsa da onlar bu konulara hiç yanıt vermedi. Jolie, verdiği röportajda Brad Pitt ile boşanma sürecinde neler hissettiğini ve şu anda nasıl olduğunu anlattı