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Angelina Jolie: Mutluluğu yeniden buldum

Bir zamanların en gözde çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt kendilerinden beklenmeyecek şekilde, kavgalı ve tartışmalı bir boşanma süreci yaşadı. Sonra her şeyi olabildiğince tatlıya bağlayan ikilinin adı çeşitli kişilerle aşk dedikodularına karışsa da onlar bu konulara hiç yanıt vermedi. Jolie, verdiği röportajda Brad Pitt ile boşanma sürecinde neler hissettiğini ve şu anda nasıl olduğunu anlattı

Giriş Tarihi: 08.10.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 13:22
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Angelina Jolie: Mutluluğu yeniden buldum

Şu sıralar önemli rollerinden birini üstlendiği Malefiz: Kötülüğün Gücü adlı filmin tanıtımlarıyla meşgul olan 44 yaşındaki Jolie, Madame Figaro dergisine konuştu. Altı çocuk annesi Jolie, Brad Pitt ile boşanma sürecinde neler hissettiğini ve şu anda nasıl olduğunu anlattı.

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Angelina Jolie: Mutluluğu yeniden buldum

Jolie, Brad Pitt ile yollarını ayırmaya karar verdikleri dönemde kendini "kaybolmuş" hissettiğini söyleyerek "Çok derin ve saf bir keder içindeydim" diye konuştu.

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Angelina Jolie: Mutluluğu yeniden buldum

Jolie, "Kader nedir pek bilmiyorum ama bir dönüşüm içindeyim, ve bu bir tür eve dönüş. Kendime dönüyorum, çünkü kaybolmuştum" diye sözlerini sürdürdü.

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Angelina Jolie: Mutluluğu yeniden buldum

Angelina Jolie şunları söyledi: "Sanırım Brad ile ilişkimizin sonuydu ve daha sonra da ayrıldık. Bu karmaşıktı. Kendimi tanıyamaz olmuştum." Güzel yıldız kendini incinmiş, yaralanmış hissettiğini ve çok derin bir üzüntü yaşadığını da belirtti.

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Angelina Jolie: Mutluluğu yeniden buldum

Angelina Jolie şunları söyledi: "Sanırım Brad ile ilişkimizin sonuydu ve daha sonra da ayrıldık. Bu karmaşıktı. Kendimi tanıyamaz olmuştum." Güzel yıldız kendini incinmiş, yaralanmış hissettiğini ve çok derin bir üzüntü yaşadığını da belirtti.