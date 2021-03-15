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Amine Gülşe ev halini paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe ev haliyle sosyal medyayı salladı. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde kızı Eda ile yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Son olarak ev halini paylaşan Gülşe'nin güzelliğine beğeni yağdı. İşte Amine Gülşe'nin sıfır makyaj hali...

Giriş Tarihi: 15.03.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 15:13
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Amine Gülşe ev halini paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Eşi Mesut Özil ve kızı Eda ile İstanbul'da yaşamaya başlayan Amine Gülşe son olarak kızı Eda ile yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti.

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Amine Gülşe ev halini paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülşe son olarak ev halini takipçileriyle paylaştı.

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Amine Gülşe ev halini paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Doğal güzelliğini sergilemekten çekinmeyen Amine Gülşe makyajsız hali ile beğeni topladı.

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Amine Gülşe ev halini paylaştı! Sosyal medyayı salladı

İşte Amine Gülşe ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…

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Amine Gülşe ev halini paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Gülsim Ali İlhan