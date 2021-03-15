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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Amine Gülşe ev halini paylaştı! Sosyal medyayı salladı Amine Gülşe ev halini paylaştı! Sosyal medyayı salladı
Ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe ev haliyle sosyal medyayı salladı. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde kızı Eda ile yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Son olarak ev halini paylaşan Gülşe'nin güzelliğine beğeni yağdı. İşte Amine Gülşe'nin sıfır makyaj hali...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 15:13
Eşi Mesut Özil ve kızı Eda ile İstanbul'da yaşamaya başlayan Amine Gülşe son olarak kızı Eda ile yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülşe son olarak ev halini takipçileriyle paylaştı.
Doğal güzelliğini sergilemekten çekinmeyen Amine Gülşe makyajsız hali ile beğeni topladı.
İşte Amine Gülşe ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…
Gülsim Ali İlhan