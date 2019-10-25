Amerika’ya taşınan Aleyna Tilki Hollywood oyuncularına komşu oldu! Kirası dudak uçuklattı

İstediği bölümü kazanamayan Aleyna Tilki eğitimine Amerika'da devam etme kararı almıştı. Bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da albüm hazırlıklarına devam eden Aleyna Tilki prodüktörüne yakın olmak için Los Angeles Downtown'da yaşadığı evden taşınma kararı aldı. Hollywood oyuncularına komşu olan genç şarkıcının verdiği kira ise dudak uçuklattı.