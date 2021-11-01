Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Fahriye Evcen, son yılların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Burak Özçivit'le yaşadığı aşkla da son yılların en popüler oyuncu çiftlerinden olan Fahriye Evcen sosyal medyanın da en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yeniden ekrana dönmeye hazırlanan Evcen, ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu. Çocukluk fotoğrafıyla olay olan güzel oyuncu oğlu Karan'a benzetildi.