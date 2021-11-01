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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Fahriye Evcen, son yılların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Burak Özçivit'le yaşadığı aşkla da son yılların en popüler oyuncu çiftlerinden olan Fahriye Evcen sosyal medyanın da en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yeniden ekrana dönmeye hazırlanan Evcen, ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu. Çocukluk fotoğrafıyla olay olan güzel oyuncu oğlu Karan'a benzetildi.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 17:09
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

8 yıl önce dizi setinde tanışan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

2019 yılında oğulları Karan'ı kucağına alan çift, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

Uzun bir aradan sonra yeni sezonda ekranlarda olacak olan Fahriye Evcen ortaya çıkan çocukluk fotoğrafıyla olay oldu.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

Babası Burak Özçivit'e benzetilen Karan annesinin çocukluğuna benzetildi. Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafına "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yağdı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

İşte Fahriye Evcen'in o fotoğrafı…