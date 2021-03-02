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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli koronavirüs aşısı için Türkiye’ye geliyor Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli koronavirüs aşısı için Türkiye’ye geliyor
Geçtiğimiz Ocak ayında ikinci çocuğu Lily Koi kucağına alan Meryem Uzerli, İstanbul'a gelme kararı aldı. Uzun süredir Almanya'da olan Uzerli, aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi üzerine Türkiye'ye geri dönme kararı aldı. Kızları ve Amerikalı sevgilisiyle gelecek olan Uzerli'nin bir an önce aşı olmak istediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 02.03.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 11:25
Koronavirüs salgınının Avrupa'da görüldüğü ilk günden beri Almanya'da olan Meryem Uzerli, Türkiye'ye gelme kararı aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü oyuncu, projelerin yanı sıra Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi nedeniyle uzun süre ailesiyle İstanbul'da kalacak.
Ocak ayında kızı Lily Koi'ye hamile kaldıktan sonra Berlin'deki evinden çıkmayan Meryem Uzerli'nin, bir an önce aşı olmak istediği öğrenildi.
Türkiye'de daha çabuk aşı olacağını düşünen 37 yaşındaki oyuncuya, ABD'li iş insanı sevgilisi de önümüzdeki ay eşlik edecek.
SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde Can Ateş ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lara'nın 7'inci yaşını kutlayan Meryem Uzerli, sosyal medyada paylaşımlarda bulunmuştu.