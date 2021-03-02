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Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli koronavirüs aşısı için Türkiye’ye geliyor

Geçtiğimiz Ocak ayında ikinci çocuğu Lily Koi kucağına alan Meryem Uzerli, İstanbul'a gelme kararı aldı. Uzun süredir Almanya'da olan Uzerli, aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi üzerine Türkiye'ye geri dönme kararı aldı. Kızları ve Amerikalı sevgilisiyle gelecek olan Uzerli'nin bir an önce aşı olmak istediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 02.03.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 11:25
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Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli koronavirüs aşısı için Türkiye’ye geliyor

Koronavirüs salgınının Avrupa'da görüldüğü ilk günden beri Almanya'da olan Meryem Uzerli, Türkiye'ye gelme kararı aldı.

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Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli koronavirüs aşısı için Türkiye’ye geliyor

Ünlü oyuncu, projelerin yanı sıra Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi nedeniyle uzun süre ailesiyle İstanbul'da kalacak.

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Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli koronavirüs aşısı için Türkiye’ye geliyor

Ocak ayında kızı Lily Koi'ye hamile kaldıktan sonra Berlin'deki evinden çıkmayan Meryem Uzerli'nin, bir an önce aşı olmak istediği öğrenildi.

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Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli koronavirüs aşısı için Türkiye’ye geliyor

Türkiye'de daha çabuk aşı olacağını düşünen 37 yaşındaki oyuncuya, ABD'li iş insanı sevgilisi de önümüzdeki ay eşlik edecek.

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Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli koronavirüs aşısı için Türkiye’ye geliyor

SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Can Ateş ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lara'nın 7'inci yaşını kutlayan Meryem Uzerli, sosyal medyada paylaşımlarda bulunmuştu.

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