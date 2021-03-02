Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli koronavirüs aşısı için Türkiye’ye geliyor

Geçtiğimiz Ocak ayında ikinci çocuğu Lily Koi kucağına alan Meryem Uzerli, İstanbul'a gelme kararı aldı. Uzun süredir Almanya'da olan Uzerli, aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi üzerine Türkiye'ye geri dönme kararı aldı. Kızları ve Amerikalı sevgilisiyle gelecek olan Uzerli'nin bir an önce aşı olmak istediği öğrenildi.