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Haberler Galeri Alişan’ın meydan okumasına Çağla Şıkel’den videolu cevap

Alişan’ın meydan okumasına Çağla Şıkel’den videolu cevap

Çağla Şıkel'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ayağıyla kapı açma videosu gündeme otururken Alişan'dan karşı atak geldi. Alişan'ın bacağıyla bagaj kapamaya çalıştığı ancak başaramadığı videoya Şikel'i etiketlemesiyle olay bir anda challenge'a (meydan okuma) dönüştü. Alişan'ın meydan okumasına Çağla Şıkel'den videolu cevap geldi.

Giriş Tarihi: 30.07.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 14:35
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Alişan’ın meydan okumasına Çağla Şıkel’den videolu cevap

Çocukları Uzay ve Kuzey ile tatile çıkan ünlü güzel Çağla Şikel'in ayağıyla sinekliği açtığı o anlar sosyal medyanın gündemi oldu.

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Alişan’ın meydan okumasına Çağla Şıkel’den videolu cevap

Düzgün fiziği ve uzun boyuyla her daim gözleri üzerinde tutan Çağla Şikel'e bu videolar ardından binlerce yorum ve milyonun üzerinde beğeni geldi.

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Alişan’ın meydan okumasına Çağla Şıkel’den videolu cevap

Sosyal medya kullanıcıları 'Uzun boy avantajı' yazarken Alişan'ın bacağıyla bagaj kapamaya çalıştığı ancak başaramadığı videoya Şikel'i etiketlemesiyle olay bir anda challenge'a (meydan okuma) dönüştü.

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Alişan’ın meydan okumasına Çağla Şıkel’den videolu cevap

Şikel ise paylaşımıyla 'Alişan guducum saygılar' diyerek tek hamlede ayağıyla bagajı kapattı ve meydan okumaya anında geri dönüş yaptı.

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Alişan’ın meydan okumasına Çağla Şıkel’den videolu cevap

Sema ALİM DALGIÇ