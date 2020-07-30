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Alişan’ın meydan okumasına Çağla Şıkel’den videolu cevap
Çağla Şıkel'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ayağıyla kapı açma videosu gündeme otururken Alişan'dan karşı atak geldi. Alişan'ın bacağıyla bagaj kapamaya çalıştığı ancak başaramadığı videoya Şikel'i etiketlemesiyle olay bir anda challenge'a (meydan okuma) dönüştü. Alişan'ın meydan okumasına Çağla Şıkel'den videolu cevap geldi.
Giriş Tarihi: 30.07.2020 14:25Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 14:35