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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Alişan’ın eşi Buse Varol Eliz’in doğum anını paylaştı! Beğeni yağdı Alişan’ın eşi Buse Varol Eliz’in doğum anını paylaştı! Beğeni yağdı
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, geçtiğimiz günlerde ikinci kızları Eliz'i kucağına aldı. Eliz'in doğum anlarını ve oğulları Burak'la buluşma anlarını paylaşan Varol büyük ilgi gördü. Yaşadıkları en özel anları takipçileriyle paylaşan Varol'a beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 12:35
2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, 6 Şubat'ta dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu özel anında eşini yalnız bırakmayan Alişan doğuma girdi. Eliz'i ilk kez kucağına alan Buse Varol ve Alişan mutluluktan ağladı. Ünlü çiftin o anları objektiflere yansıdı.
Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Alişan, doğumhanede Buse Varol'u bir an olsun yalnız bırakmadı.
Doğum günü oğulları Burak'ı evde bırakan çift zaman zaman büyük stres yaşadı.
Alişan ve Buse Varol, doğumdan sonra mutluluk gözyaşı döktü.