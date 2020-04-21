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Alişan’dan yıllar sonra şaşırtan ‘Aynalı Tahir' itirafı: Burnunu kırdım!

Bir dönem Aynalı Tahir dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Alişan ve Saruhan Hünel yıllar sonra anılarını anlattılar. Alişan'ın Instagram'daki canlı yayınına katılan Saruhan Hünel'in sorusu üzerine çekimler sırasında anılarını anlatan Alişan izleyicileri kahkahaya boğdu. Sette Saruhan Hünel'in burnunu kırdığını yıllar sonra itiraf eden Alişan, "Burnu o yüzden bu şekilde estetik oldu." dedi.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 15:19
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Alişan’dan yıllar sonra şaşırtan ‘Aynalı Tahir' itirafı: Burnunu kırdım!

Yıllar sonra Instagram canlı yayınında bir araya gelen Alişan ve Saruhan Hünel, Aynalı Tahir dizisindeki anılarını yad etti. Saruhan Hünel'in, "Aynalı Tahir dizisinde oynarken burnumu kırmıştın, hatırladın mı?" sorusu üzerine yaşadıklarını anlatan Alişan izleyenleri kahkahaya boğuldu.

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Alişan’dan yıllar sonra şaşırtan ‘Aynalı Tahir' itirafı: Burnunu kırdım!

1998-2001 yılları arasında yayınlanan 'Aynalı Tahir' dizisinde rol alan Alişan ve Saruhan Hünal, set günlerini yâd etti. Sette yaşadıkları anıları anlatan ikili, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

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Alişan’dan yıllar sonra şaşırtan ‘Aynalı Tahir' itirafı: Burnunu kırdım!

Alişan, Saruhan Hünel'in burnunu nasıl kırdığını şu sözlerle anlattı:

"Dizide kavga sahnesi vardı, 2 ve ya 3'ncü bölümde. Kavga sahnelerine yeni başlıyoruz, bu işte ben de yeniyim. Yine senaryo gereği birini kurtarıyorum."

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Alişan’dan yıllar sonra şaşırtan ‘Aynalı Tahir' itirafı: Burnunu kırdım!

"Yönetmen 'vur' dedi, Saruhan'a vurdum. 'Olmadı, uzak geçti' dedi. Bir kez daha vurdum, yine olmadı."

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Alişan’dan yıllar sonra şaşırtan ‘Aynalı Tahir' itirafı: Burnunu kırdım!

"Sonra Saruhan gösterdi 'Böyle vurursan daha inandırıcı olur' dedi. Ben de o gazla bir vurdum, burnu kırıldı."