ANA SAYFA
Alişan’dan yıllar sonra şaşırtan ‘Aynalı Tahir' itirafı: Burnunu kırdım!
Bir dönem Aynalı Tahir dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Alişan ve Saruhan Hünel yıllar sonra anılarını anlattılar. Alişan'ın Instagram'daki canlı yayınına katılan Saruhan Hünel'in sorusu üzerine çekimler sırasında anılarını anlatan Alişan izleyicileri kahkahaya boğdu. Sette Saruhan Hünel'in burnunu kırdığını yıllar sonra itiraf eden Alişan, "Burnu o yüzden bu şekilde estetik oldu." dedi.
Giriş Tarihi: 21.04.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 15:19
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7